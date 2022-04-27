Пресс-служба «Вашингтона» — об Овечкине: продолжает поражать нас даже спустя 17 лет
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в одной из социальных сетей прокомментировала выступление российского нападающего команды Александра Овечкина и церемонию чествования хоккеиста.
«Продолжает поражать нас даже спустя 17 лет», — говорится в сообщении.
Напомним, перед заключительной домашней встречей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» устроил официальную церемонию чествования 36-летнего российского форварда Александра Овечкина по случаю его выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Этому событию посвящён один из секторов в фойе арены, где размещены различные значимые вехи в карьере Овечкина в «Кэпиталз». Саму встречу с «Айлендерс» он пропустил из-за повреждения верхней части тела.
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