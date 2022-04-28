Александр Овечкин поделился эмоциями от посвящённой ему церемонии чествования
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от посвящённой ему церемонии чествования.
«Это довольно крутой момент для меня, для клуба, для болельщиков и для моей семьи», — приводит слова Овечкина RMNB.
Напомним, перед заключительной домашней встречей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» устроил официальную церемонию чествования 36-летнего российского форварда Александра Овечкина по случаю выхода на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Этому событию посвящён один из секторов в фойе арены, где размещены различные значимые вехи в карьере Овечкина в «Кэпиталз». Саму встречу с «Айлендерс» он пропустил из-за повреждения верхней части тела.
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