Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии здоровья Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии здоровья российского нападающего Александра Овечкина.
«Сейчас его статус — «со дня на день». Я, конечно, надеюсь, что это не что-то долгосрочное. Мы собираемся делать правильные для восстановления вещи. Он приходил вчера. Он пытается понять, на каком этапе находится, и посмотреть, сможет ли он подготовиться. Сейчас, на мой взгляд, возвращаться в состав просто нет смысла.
Близится окончание регулярного чемпионата, и я не думаю, что мы хотим, чтобы он вернулся, пока он не будет на 100 процентов готов. Я, конечно, надеюсь, что он восстановится и будет доступен к первой игре плей-офф. Но опять же, когда твой статус «со дня на день», есть определенные вещи, о которых мы сами не знаем. Не знаем, когда это может произойти. Если бы вчера была игра плей-офф, он бы не сыграл? Нет», — приводит слова Лавиолетта The Sports Junkies.
Напомним, 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
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