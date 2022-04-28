Дебур – о ключевом поражении от «Чикаго»: не знаю, как это объяснить

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал поражение от «Чикаго Блэкхоукс» по буллитам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, которое лишила «Вегас» шанса побороться за место в плей-офф.

«Я не знаю. Не знаю, как это объяснить. Мне жаль нашего вратаря Логана Томпсона. Я думал, что мы проделали отличную работу в серии буллитов, вратарь дал нам шанс. Но как вы объясните, что многие хорошие игроки не попадают в ворота? У меня нет этому объяснения», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вегас» впервые в своей истории не попал в плей-офф НХЛ. Команда находится на девятом месте в Западной конференции, заработав 92 очка после 81 сыгранного матча.