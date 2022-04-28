Большинство игроков НХЛ хотели бы видеть Василевского основным голкипером в своей команде

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов Национальной хоккейной лиги. Игрокам предлагалось ответить на вопрос: если бы им нужно было выиграть один матч, кого из вратарей вы бы хотели видеть в своей команде?
37,4% хоккеистов сошлись во мнении, что хотели бы, чтобы их ворота защищал российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На втором месте расположился вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, получивший 13,9% голосов. Замкнул тройку голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри, за которого проголосовали 6,7%.
Также в топ-5 попали вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, у которого 3,5% голосов, и Якоб Маркстрём из «Калгари Флэймз» – у него 3,1%.
Ранее сообщалось, что большинство игроков хотели бы бросать по воротам как Александр Овечкин.
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