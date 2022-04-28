СКА продлил контракт с голкипером Самоновым
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Петербургский СКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером команды Александром Самоновым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2024 года.
В текущем сезоне Самонов провёл девять матчей в регулярном чемпионате и две встречи в плей-офф. Также вратарь ездил на Олимпиаду в составе сборной России, но не провёл на турнире ни одного матча.
Самонов выступает за СКА с сезона-2019/2020.
Напомним, по итогам регулярки петербургские армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до финала конференции, где в семи матчах уступила московскому ЦСКА.
Таким образом, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.
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