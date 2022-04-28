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Евгений Бирюков продлил контракт с «Салаватом»

Евгений Бирюков продлил контракт с «Салаватом»
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«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с защитником Евгением Бирюковым. Соглашение с 36-летним хоккеистом рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне Бирюков провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал четыре очка за результативные передачи. В плей-офф на его счету две передачи в 11 встречах.

Бирюков выступает за уфимскую команду с сезона-2020/2021. До этого он долгое время играл в магнитогорском «Металлурге».

По итогам регулярного чемпионата «Салават» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Салават» дошёл до четвертьфинала, где уступил «Трактору» со счётом 2-4.

Напомним, в финале Кубка Гагарина от Восточной конференции играет магнитогорский «Металлург». Он ведёт в серии с ЦСКА — 3-2.

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