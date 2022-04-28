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В следующем сезоне КХЛ «Витязь» будет играть в Балашихе, а не в Подольске

В следующем сезоне КХЛ «Витязь» будет играть в Балашихе, а не в Подольске
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Подмосковная хоккейная команда «Витязь» из Подольска сменит домашнюю арену.

Причиной смены места прописки послужило то, что домашний ледовый дворец «Витязь» в Подольске, где команда тренировалась и выступала, на сегодняшний день не соответствует требованиям для проведения соревнований по регламенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новым домашним хоккейным стадионом клуба станет «Арена-Балашиха им. Ю. Е. Ляпкина» в Балашихе, где последние четыре сезона играл омский «Авангард».

«В текущей ситуации это единственно верное решение. В противном случае «Витязь» просто не смог бы выступить в КХЛ. Дворец спорта в Подольске, к глубокому сожалению, не подходит по требованиям регламента КХЛ.

Конечно, понимаем разочарование болельщиков Подольска, но, ещё раз повторюсь, другого выхода не было. Дворцу уже 20 лет, есть множество недостатков, и выполнить необходимые работы для соответствия всем требованиям КХЛ за летний период просто невозможно.

При этом отмечу, что детская школа «Витязь» не просто продолжит своё существование, но и получит больше тренировочного льда, возможность полноценно пользоваться всей инфраструктурой, кроме того, клуб будет оказывать помощь нашей школе», — отметил министр спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.

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