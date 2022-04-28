Юниорская сборная Чехии разгромила Швейцарию со счётом 8:0 в четвертьфинале ЮЧМ-2022

Юниорская сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в рамках четвертьфинала юниорского чемпионата мира 2022 года со счётом 8:0 (4:0, 3:0, 1:0). Встреча прошла в Ландсхуте (Германия) на стадионе «Фанатек-Арена».



В составе чешской команды шайбы забросили Марек Соукуп, Шимон Славичек, Иржи Кулих (все — дубль), Матиаш Шаповалив и Ондржей Бехер. В полуфинале юниорского чемпионата мира Чехия сыграет с победителем матча 1/4 финала между командами Швеции и Германии. Встреча состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 19:30 по московскому времени.



Ранее сборная Финляндии вышла в полуфинал, обыграв в овертайме Канаду со счётом 6:5.



Напомним, юниорская сборная России по хоккею не была допущена до участия на ЮЧМ-2022.