Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юниорская сборная Чехии разгромила Швейцарию со счётом 8:0 в четвертьфинале ЮЧМ-2022

Юниорская сборная Чехии разгромила Швейцарию со счётом 8:0 в четвертьфинале ЮЧМ-2022
Комментарии

Юниорская сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в рамках четвертьфинала юниорского чемпионата мира 2022 года со счётом 8:0 (4:0, 3:0, 1:0). Встреча прошла в Ландсхуте (Германия) на стадионе «Фанатек-Арена».

В составе чешской команды шайбы забросили Марек Соукуп, Шимон Славичек, Иржи Кулих (все — дубль), Матиаш Шаповалив и Ондржей Бехер. В полуфинале юниорского чемпионата мира Чехия сыграет с победителем матча 1/4 финала между командами Швеции и Германии. Встреча состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 19:30 по московскому времени.

Ранее сборная Финляндии вышла в полуфинал, обыграв в овертайме Канаду со счётом 6:5.

Напомним, юниорская сборная России по хоккею не была допущена до участия на ЮЧМ-2022.

U18 ЧМ-2022. 1/4 финала
28 апреля 2022, четверг. 16:30 МСК
Чехия U18
Окончен
8 : 0
Швейцария U18
1:0 Соукуп (Плос, Полак) – 02:00 (5x5)   2:0 Шаповалив (Гамара, Кулих) – 08:18 (5x4)   3:0 Бехер (Бареш, Гамара) – 10:20 (5x5)   4:0 Славичек – 15:11 (5x5)   5:0 Славичек (Меловски, Прчик) – 21:32 (5x4)   6:0 Кулих (Тума, Чех) – 24:53 (5x5)   7:0 Соукуп (Полак) – 34:39 (5x5)   8:0 Кулих (Бареш, Шаповалив) – 45:41 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022