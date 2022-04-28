Чибисов: мне 4 матча подряд били в голову, удалений не давали, тут дали. К судьям вопросы

Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов подвёл итоги шестой встречи с ЦСКА (1:2) в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022.



«Соперник выиграл, мы проиграли. Мой гол – игровой момент, так получилось. В хоккее заранее такое не просчитать. ЦСКА был агрессивнее и мощнее в начале игры? Вам показалось. Я подтолкнул Дальбека и он попал под удар от Карри? Мне четыре матча подряд били в голову, и удалений не давали, тут дали. К судьям вопросы. У нас нет ощущения, что Кубок уходит из рук. Будем разбираться в раздевалке, чего нам не хватает», — приводит слова Чибисова официальный сайт КХЛ.

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Седьмая встреча между «Металлургом» и ЦСКА состоится в субботу, 30 апреля, в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание – в 15:00 по московскому времени.