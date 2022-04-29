Капризов отметился шикарным голом в одно касание в овертайме игры с «Калгари». Видео

25-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов принёс своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ), отметившись шикарным голевым броском в одно касание в овертайме. Стоит отметить и превосходную голевую передачу от швейцарского форварда Кевина Фиалы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Капризов принял участие в 80 матчах, в которых забросил уже 46 шайб и отдал 60 результативных передач (106 очков), заработав коэффициент полезности «+25» при 34 минутах штрафного времени. За карьеру в НХЛ в 135 встречах он совершил 157 (73+84) результативных действий с показателем полезности «+35».