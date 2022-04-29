Турнирные расклады в НХЛ за день до конца регулярки: пары плей-офф на данный момент

В Национальной хоккейной лиге подходит к завершению регулярный чемпионат. Стали известны все 16 команд, которые сыграют в Кубке Стэнли 2022 года.



В настоящий момент пары плей-офф выглядят следующим образом:



Восточная конференция



«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз»;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз».



Западная конференция



«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»;

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз»;

«Калгари Флэймз» — «Нэшвилл Предаторз».



Отметим, что «Миннесота» — «Сент-Луис» и «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» уже точно сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли. Остальные пары окончательно станут известны по окончании регулярки.