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Турнирные расклады в НХЛ за день до конца регулярки: пары плей-офф на данный момент

Турнирные расклады в НХЛ за день до конца регулярки: пары плей-офф на данный момент
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В Национальной хоккейной лиге подходит к завершению регулярный чемпионат. Стали известны все 16 команд, которые сыграют в Кубке Стэнли 2022 года.

В настоящий момент пары плей-офф выглядят следующим образом:

Восточная конференция

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз»;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз».

Западная конференция

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»;
«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз»;
«Калгари Флэймз» — «Нэшвилл Предаторз».

Отметим, что «Миннесота» — «Сент-Луис» и «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» уже точно сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли. Остальные пары окончательно станут известны по окончании регулярки.

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