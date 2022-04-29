Кросби — об игре с Малкиным и Летангом: нужно наслаждаться, это не будет длиться вечно

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал предстоящее выступление клуба в Кубке Стэнли — 2022. Напомним, у хоккеистов «пингвинов» — Евгения Малкина и Криса Летанга — летом 2022 года заканчиваются контракты с клубом, после чего они могут стать неограниченно свободными агентами.
«Как бы мы ни хотели об этом не думать, мы понимаем, что это может быть возможно. Я думаю, что нужно просто пытаться наслаждаться игрой вместе как можно больше и принять всё это, потому что мы знаем, что это не будет длиться вечно. Нужно быть благодарным за то, что у нас есть возможность сыграть в плей-офф снова.
Каждый год отличается по тому, как мы себя чувствуем и как оцениваем. Сейчас мы не можем потратить время впустую, нужно быть готовыми. Я думаю, что импульс — это важная вещь. Когда ты его ловишь, то нужно воспользоваться им», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.
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