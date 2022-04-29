Экс-игрок «Витязя»: однажды Саймон рявкнул на Сушинского — больше он на меня не ругался

Бывший игрок «Спартака» и «Витязя» Александр Васильев, выступающий сейчас за польский «Заглембе», рассказал о своём опыте игры с легендарным тафгаем Крисом Саймоном.
«Когда я только приехал в команду в 19 лет, увидел Саймона — он просто машина, у него кулак был, как моя голова. Так он ещё и в хоккей играл хорошо, для меня это было удивлением. Когда ему говорили драться, он просто людей уничтожал.
Помню, когда мы играли со СКА, то я сыграл в тело против Сушинского. Он начал ехать и стал ругаться на меня «молодой, куда лезешь». А я играл в звене с Саймоном — он подъехал, рявкнул хорошо. Максим просто сменился и больше не ругался на меня.
Саймон был смешной, мы хорошо дружили. Один раз я ему после сезона налил воды в клюшки, вынул пластмасску сверху. Он смеялся, а потом после тренировки взял и все вещи скатал в один огромный шар, замотав его скотчем. Я потом полчаса примерно его разматывал», — рассказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
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