Тротц: Варламов сыграл очень солидно с «Вашингтоном». Он был достоин «сухого» матча

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) оценил игру российского голкипера клуба Семёна Варламова.



«Варли сыграл очень солидно. Мне очень хотелось, чтобы сегодня он провёл матч на ноль. Он был достоин этого, сыграв действительно надёжно, контролируя вратарскую зону. Для него хорошо, что он одержал победу и завершил сезон на хорошей ноте», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Айлендерс» не сыграют в плей-офф Кубка Стэнли — 2022. Клуб занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка после 81 встречи.



34-летний Варламов в текущем сезоне провёл 31 матч, отразив в них 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,91.

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