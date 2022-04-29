Дементьев: с самого начала говорил, что исход финала решится в седьмой игре. Это логично

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал ход финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА (3-3).



«С самого начала говорил, что будет седьмой матч и всё решится в последней игре. Это логичный исход. Команды разного стиля, но при этом равные по силе. И у ЦСКА, и у «Магнитки» есть свои преимущества, и они их вовремя использовали в этой серии.



Поступок Карри? Такие ситуации не украшают хоккей, нужно играть дисциплинированнее. В седьмом матче всем нужно обратить внимание на удаления, потому что ничего исправить уже будет нельзя. Нужно быть к этому готовым.



Магнитогорск хорошо играет на своей площадке, эта команда несгибаема, но прогнозировать исход матча очень сложно», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.