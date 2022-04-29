Кожевников: седьмая игра — настоящий финал, ждём сражения. Никто не хотел умирать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА (3-3).
«Магнитка» растеряна, ЦСКА перехватил психологическое преимущество. У армейцев всё-таки опыта побольше. Но мы же изначально ждали семиматчевого противостояния, завтра будет самое интересное. Настоящий финал. То, что раньше, это всё был предвестник финала, а теперь – финал. Будем ждать хорошей игры, сражения. Нервы – самая главная вещь. Никто не хотел умирать.
Карри подвёл команду. Но это же напряжение, что-то не получается, — нервы. Он был одним из ключевых игроков, наверное, его отсутствие повлияет на команду. Посмотрим, как «Магнитка» с этим справится. ЦСКА справился», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 29 апреля 2022
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