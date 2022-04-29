Форвард «Калгари» Годро стал 1-м игроком в XXI веке, набравшим 90+ очков в равных составах

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро стал первым игроком Национальной хоккейной лиги с сезона-1995/1996, набравшим 90 очков в равных составах.
28-летний форвард сумел отличиться заброшенной шайбой и отдать голевую передачу в матче с «Миннесотой Уайлд» (2:3, ОТ). Последний раз 90+ очков в равных составах в сезоне НХЛ сумел набрать Яромир Ягр (95) в сезоне-1995/1996.
В текущем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 81 матче, набрав 115 (40+75) очков при показателе полезности «+65». В равных составах он сумел заработать 90 (34+56) результативных баллов.
Годро стал 14-м игроком в истории, которому покорилось данное достижение, рекордсмен — Уэйн Гретцки (147 шайб, 1981/1982).
Также форвард может завершить регулярный сезон с лучшим показателем полезности в XXI веке и за 35 лет. Лучший результат за последние 35 лет принадлежит Уэйну Гретцки – «+69» в 1987 году. В XXI веке наивысший показатель до этого сезона был у Петера Форсберга («Колорадо Эвеланш», 2002/2003, +52).
- 29 апреля 2022
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