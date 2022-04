Канадский рэпер Drake сравнил себя с Овечкиным и Месси в своей новой песне

Канадский рэп-исполнитель Drake в новой песне I'm On One сравнил себя с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, а также форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.



«I'm just all about my goals like Ovechkin, I'm just all about my goals like I'm Messi», — исполняется в песне. «Я думаю только о своих целях, как Овечкин, я думаю о своих целях, как Месси», — приблизительно переводится данная строчка.



Также в песне упоминаются легендарный американский пловец Майкл Фелпс и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



Напомним, 36-летний россиянин продолжают гонку за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги всех времён. Овечкин в настоящий момент занимает третье место, забросив 780 шайб, второе место у Горди Хоу (801 гол), на счету Гретцки — 894 шайбы.