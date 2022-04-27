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С кем сыграет «Вашингтон» в плей-офф НХЛ, выиграет ли Овечкин второй Кубок Стэнли, разбор «Вашингтона» перед плей-офф

Последний шанс Овечкина на второй кубок? Но «Вашингтон» в плей-офф могут погубить вратари
Родион Власов
Выиграет ли Овечкин второй Кубок Стэнли. Мнение
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При этом у «Кэпиталз» много опыта, крутые лидеры и мощное четвёртое звено. К тому же «столичные» набрали неплохой ход весной.

Все настолько увлечённо следили за погоней Александра Овечкина за вечностью и «Морисом Ришаром», что могли упустить из виду, что вокруг него вообще-то есть команда. Такое явное переключение внимания с команды на лидера — свой Кубок «Вашингтон» взял, негласно считается, что чемпионское окно этой команды закрылось пару лет назад.

Овечкин — инопланетянин от хоккея. Он победил время и побил рекорд НХЛ, державшийся 51 год Овечкин — инопланетянин от хоккея. Он победил время и побил рекорд НХЛ, державшийся 51 год

Правда, вряд ли так считает руководство команды. Там в слив уходить не собираются: пока у тебя в строю лучший снайпер XXI века и несколько его друзей из чемпионского состава — 2018, в перестройку действительно рановато. Поэтому «Кэпиталз» год назад провели очень агрессивный обмен Энтони Манты, в этом году усиливались на дедлайне: даже на диком Востоке образца этого года «столичные» хотят зайти в плей-офф подальше.

В укороченном ковидном сезоне команду возглавил Питер Лавиолетт — и это было интересное назначение для «эры Овечкина»: за эти 15 лет почти всегда работали тренеры-дебютанты. Кто-то из них делал себе имя регулярочными успехами, но проваливался в плей-офф (Брюс Будро). Кто-то проваливался настолько, что после этого их тренерская карьера заканчивалась (Адам Оутс). Кто-то оставлял после себя смешанные и непонятные чувства (Тодд Рирден).

Свой Кубок Овечкин выиграл с единственным тренером «Вашингтона», который имел опыт работы в НХЛ главным — Барри Тротцем. Лавиолетт стал вторым, причём его портфолио было намного более солидным: если Тротц в «Нэшвилле» так и не мог перепрыгнуть второй раунд плей-офф, то бывший капитан олимпийской сборной США выигрывал трофей с «Каролиной», выводил «Филадельфию» и «Нэшвилл» в финал — все эти клубы в главных матчах года никто не ожидал.

Питер Лавиолетт

Питер Лавиолетт

Фото: Getty Images

Этот сезон начался для «Вашингтона» с огромных проблем: было известно, что Никлас Бекстрëм пропустит начало сезона — тяжело, но не критично. Однако в седьмой игре сезона сломался Ти Джей Оши, а ещё через три матча травму получил дорогостоящий Манта — фактически «столичные» лишились своего второго звена. Для команды, которая долгое время раздавала молодых игроков и драфт-пики, такая потеря глубины могла стать критичной.

Однако она не оказалась таковой. В составе «Вашингтона» играло достаточно молодых парней, успешная игра которых могла затеряться на фоне Овечкина, который в первые месяцы сезона носился и набирал очки так, будто скинул полтора десятка лет. Однако парни типа Алексея Протаса, Хендрика Лапьера и Бретта Лисона команду не утопили — к новому году «Вашингтон» подходил, разделяя лидерство в дивизионе с «Каролиной».

Возможно, стиль хоккея Лавиолетта был для них удобным — а он предполагает высокий прессинг, быстрый переход из обороны в атаку, активное подключение защитников в атаку и в целом активный стиль. В таком энергозатратном и не самом комбинационном стиле молодым хоккеистам обычно играть легче, чем креативным ветеранам, которые всё-таки вернулись в строй к Новому году.

А ведь молодёжь уже очень освоилась в команде. Тот же Протас рассказывал в интервью: «Спросил у Кузи, где я могу арендовать машину на день. Он просто подошёл к Ови, вернулся и сказал: «Бери его машину». Мы поехали к Ови домой, и он отдал мне свою машину, документы на неё и остальные необходимые вещи. Я всё ещё вожу её (смеётся). Когда я вернулся, написал ему: «Когда мне вернуть её?». Он ответил: «Можешь водить дальше».

Водит машину Овечкина, кайфует с русскими в «Вашингтоне». Кто такой белорус Протас? Водит машину Овечкина, кайфует с русскими в «Вашингтоне». Кто такой белорус Протас?

Как ни странно, когда состав команды более-менее устаканился, начались серьёзные проблемы: в январе-феврале «Вашингтон» проиграл 13 игр из 21, очень мало забивал и обвалил процент реализации большинства, который и так страдал. У капитана команды на этом отрезке тоскливые «-14» за 20 матчей — худший показатель в команде на том отрезке. При этом в целом больше него атаку никто не генерировал.

На этом отрезке в команде внезапно развалилось всё и сразу — в клубах НХЛ такое периодически случается, причём даже в самых сильных. Но слабые команды от сильных здесь отличает то, что одни не останавливают падение и несутся в бездну, а вторые всё-таки находят себя. С первого марта «Вашингтон» набрал 70% очков — это пятый результат в лиге. Сейчас команда вполне может нагнать «Питтсбург» в таблице дивизиона и вместо играющей на историческом уровне «Флориды» получить в плей-офф более-менее знакомых «Рейнджерс» — а ведь ещё месяц назад это казалось уже невозможным.

Игроки «Вашингтона» празднуют гол в ворота «Бостона»

Игроки «Вашингтона» празднуют гол в ворота «Бостона»

Фото: nhl.com

Система заработала после того, как на свой прежний уровень вернулись отдельные игроки: это касается не только Овечкина, но и обычно нестабильного Кузнецова, который в последнее время снова выглядел как один из лучших центров НХЛ. Том Уилсон продолжает уходить от репутации «говнюка» и провокатора к форварду, которому всё-таки интереснее приносить больше пользы команде, а не сидеть в штрафбоксе.

Наконец, у «Кэпиталз» появилось интересное четвёртое звено. Лучший из форвардов команды по показателю полезности — Гарнет Хэтэуэй, и он играет в нём вместе с Ником Даудом и пришедшим из «Аризоны» Йоханом Ларссоном (он пока замещает травмированного Хагелина)… Лавиолетт настолько доверяет этому звену, что часто выпускает его в решающие моменты в чужой зоне вместо лидеров и молодёжи — и они не только закрывают чужих лидеров, но и забивают. В принципе, они делают всё, что должен делать четвёртый состав, только на капельку лучше и в соответствии с требованиями тренерского штаба.

Впрочем, ключевой вопрос игры «Вашингтона» в плей-офф — вратарская линия. Дуэт Самсонов — Ванечек до сих пор воспринимается как молодой и перспективный, а тем временем первому уже 24, а второму — 26. И это именно дуэт: в «Кэпиталз» нет ни первого вратаря, ни даже 1А и 1Б: и русский, и чех начинали по 38 матчей в стартовом составе. Увы, пока Самсонов выглядит хуже: его показатель сэйвов на 1,2% ниже (89,8 против 91,0), показатель голов, отражённых сверх xG, ушёл в минус (-10,7, у Ванечека — нейтральные 0,2).

Витек Ванечек

Витек Ванечек

Фото: nhl.com

Впрочем, несмотря на то что чех по сезону лучше Самсонова, он тоже остаётся нестабильным, за последний месяц у него лишь 88% сэйвов. Не просто так на дедлайне появлялись невероятные слухи об обмене Марка-Андре Флёри. Но МАФ вместо команды Овечкина уехал в команду Капризова, и «Вашингтон» остался при своих — не лучшая ситуация в момент, когда у тебя самый-последний-вот-точно-шанс на чемпионство. Выбрать лучшего, кажется, тут не выйдет, но надо не промахнуться. И Самсонов ошибками, подобными последней, свои шансы не повышает.

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Ну а в плей-офф у «Вашингтона» есть одна вещь, которой не будет у их оппонентов — опыт. Будет ли это «Флорида» с тренером-новичком, не выигрывавшая раунд с 1996-го, или «Рейнджерс», которых уместнее называть «Рейнджерс» Шестёркина» — у этих парней больше опыта и побед, и преодоления себя. Но слишком уж эти «Кэпиталз» зависят от персоналий — и иногда от одной конкретной персоны. Прямо сейчас эта персона, кстати, в списке травмированных — и руководству клуба надо молиться, чтобы он реально вернулся «со дня на день», как обозначено в медиа.

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