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«Незаменимых нет». Светлов оценил потерю «Магниткой» ведущего центра перед 7-м матчем

«Незаменимых нет». Светлов оценил потерю «Магниткой» ведущего центра перед 7-м матчем
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Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о потере «Металлургом» нападающего Джоша Карри перед седьмым матчем финала Кубка Гагарина.

«Карри? Незаменимых нет. Потеря одного-двух ведущих игроков на длинный срок может иметь значение, но на одну игру никакой роли не играет. Конечно, это тяжёлая потеря, но не думаю, что на решающую игру она может оказать глобальный эффект, склонить чашу весов в одну или другую сторону.

Игра первого звена «Магнитки» всё равно соответствует высокому уровню, у него в каждой игре хорошие шансы забить. Эта пятёрка не сбавляет обороты, показывает хорошую игру. В последних играх ЦСКА справлялся с ними, забить нелегко плюс есть везение – кому-то везёт больше, кому-то меньше. Раньше они реализовывали свои шансы, теперь нет, но сегодня может быть так, а завтра – уже по-другому», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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