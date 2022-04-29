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Форвард «Металлурга» Карри из-за дисквалификации пропустит 7-й матч финала Кубка Гагарина

Форвард «Металлурга» Карри из-за дисквалификации пропустит 7-й матч финала Кубка Гагарина
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Джош Карри дисквалифицирован на два матча за эпизод, произошедший в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2, 3-3).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча ЦСКА – «Металлург». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Джоша Карри по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Карри пропустит решающий матч за трофей Кубка Гагарина, который состоится завтра, 30 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 15:00 мск.

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