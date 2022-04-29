Форвард «Металлурга» Карри из-за дисквалификации пропустит 7-й матч финала Кубка Гагарина

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Джош Карри дисквалифицирован на два матча за эпизод, произошедший в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2, 3-3).



«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча ЦСКА – «Металлург». На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Джоша Карри по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

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Карри пропустит решающий матч за трофей Кубка Гагарина, который состоится завтра, 30 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 15:00 мск.