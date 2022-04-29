Светлов: психология «Магнитки» не потеряна, обе команды имеют полное право победить

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА.
«Хороший матч, интересный, напряжённый, очень важный для ЦСКА, который выиграл последнюю игру в Москве. В серии 3-3, обе команды показывают красивый, быстрый, агрессивный и интересный хоккей, ищут путь к победе не от обороны, а впереди, в атаке.
Психология – вещь сложная. Победа придаёт эмоций, ощущения, что ты сильнее, лучше. Но поражения тоже учат и заставляют быстрее делать выводы. Когда побеждаешь, всё изумительно, но когда проигрываешь, ищешь пути, чтобы больше не совершить ошибок. Я считаю, обе команды показывают хороший хоккей.
Последние игры были на тоненького, всё идёт ровно, один гол может перевернуть всё в одну или другую сторону. Психология «Металлурга» не потеряна, в шестом матче у магнитогорцев были хорошие шансы забить, ЦСКА выиграл только в одну шайбу. Седьмой матч будет интересный, обе команды имеют полное право победить.
Не знаю, будут ли родные стены и болельщики преимуществом для «Магнитки», это покажет хоккей. Предпочтений в седьмой игре не отдал бы никому. Психология обеих команд на том уровне, чтобы побеждать», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 29 апреля 2022
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