«Сочи» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды в сезоне Глотовым

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с Василием Глотовым.

Соглашение заключено на два года, оно будет действовать до 30 апреля 2024 года. Нападающий стал лучшим бомбардиром команды текущего сезона, он принял участие в 43 матчах чемпионата КХЛ и набрал 24 (13+11) очка при среднем игровом времени 18 минут 54 секунды. Этот сезон стал лучшим в карьере 24-летнего форварда, который перешёл в «Сочи» осенью 2020 года. Контракт с Василием Глотовым носит односторонний характер.

«Василий Глотов провёл очень яркий сезон, став настоящим лидером нашей команды. Конечно, его игра не осталась незамеченной, он был этой весной востребован на рынке. «Сочи» был заинтересован, чтобы лучший бомбардир команды продолжил за неё играть. И сам хоккеист выражал желание остаться в клубе, где у него есть все возможности для дальнейшего роста, есть доверие тренеров и, что немаловажно, искренние к нему симпатии со стороны болельщиков. Поэтому, когда присутствует обоюдное желание продолжить сотрудничество, переговоры о продлении контракта завершаются успешно. Василий сделал в этом сезоне качественный шаг вперёд, но мы уверены, что он продолжит прогрессировать и обязательно поможет «Сочи» в следующем сезоне сыграть в плей-офф», — приводит слова заместителя генерального директора ХК «Сочи» Алексея Бадюкова официальный сайт клуба.