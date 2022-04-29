Александр Овечкин пропустил лишь 46 матчей регулярного чемпионата за 17 лет в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил лишь 46 матчей регулярного чемпионата за 17 лет в НХЛ, сообщает The Washington Post.
За это время «столичные» провели 1461 матч в регулярке, Овечкин принял участие в 1415 из них.
При этом отмечается, что с момента дебюта россиянина в НХЛ «Вашингтон» сыграл 141 матч в плей-офф и Овечкин выходил на лёд в каждом из них.
Напомним, Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
В текущем сезоне россиянин провёл 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков при показателе полезности «+8».
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