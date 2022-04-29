Российский голкипер Шестёркин признан лучшим игроком «Рейнджерс» в сезоне

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал MVP клуба по версии медиаслужбы клуба.
Последним голкипером «Рейнджерс», кто выигрывал эту номинацию, был Хенрик Лундквист в сезоне-2017/2018.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 26-летний Шестёркин принял участие в 53 встречах, в которых одержал 36 побед при 93,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,07. В шести матчах он отстоял «на ноль».
Отметим, что «Рейнджерс» провели 81 матч в текущем регулярном чемпионате. «Рейнджеры» занимают четвёртое место в Восточной конференции. На счету команды 108 очков. В ночь с 29 на 30 апреля «Нью-Йорк» сыграет последний матч регулярки с «Вашингтон Кэпиталз». В плей-офф «Рейнджерс» сыграют либо со «столичными», либо с «Питтсбург Пингвинз».
- 29 апреля 2022
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