Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 3:0.
На 4-й минуте отличился российский нападающий Евгений Малкин, которому ассистировали Дэнтон Хайнен и Маркус Петтерссон. Для 35-летнего форварда эта шайба стала 20-й в текущем сезоне НХЛ. Также Малкин отметился голевой передачей на Маркуса Петтерссона. Теперь на его счету 42 (20+22) очка. Также у «Питтсбурга» заброшенной шайбой отметился Эван Родригес, которому ассистировали Джейк Гюнцель и Теодор Блюгерс.
На 7-й минуте в составе «Коламбуса» произошла смена вратаря. Жана-Франсуа Берюбе поменял Элвис Мерзликин.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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