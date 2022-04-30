Никита Кучеров прервал голевую серию. Форвард забивал 8 матчей кряду

28-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). Форвард не сумел продлить голевую серию до девяти матчей.



Никита повторил российский рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии (8 матчей). Он разделил его с Александром Могильным (1992/1993, «Баффало Сэйбрз») и Павлом Буре (1993/1994, «Ванкувер Кэнакс»).



Примечательно, что в XXI веке его восьмиматчевая голевая серия стала пятой по счёту. До него отличились Майк Грин (2008/2009, «Вашингтон»), Коннор Браун (2020/2021, «Оттава»), Митчелл Марнер (2021/2022, «Торонто») и Элиас Линдхольм (2021/2022, «Калгари»). При этом никому из них не удалось забить в девятой игре подряд, у Кучерова будет такая возможность в заключительном матче сезона.