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Галлан: Малкин, Кросби и Летанг не беспокоят «Рейнджерс». Мне нравится моя команда

Галлан: Малкин, Кросби и Летанг не беспокоят «Рейнджерс». Мне нравится моя команда
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) поделился мнением о первом сопернике своей команды по предстоящему плей-офф — «Питтсбург Пингвинз».

«У них в составе много опытных парней, но мне нравится моя команда. У нас есть хороший набор молодых игроков, которые в этом году сделали для нас большой шаг вперёд, и мне нравится то, с чем мы идём в плей-офф. Вы знаете Кросби, Малкина и Летанга, всех этих игроков. Но это нас не беспокоит», — сказал Галлан на пресс-конференции.

В других парах первого раунда в Восточной конференции «Торонто» сыграет с «Тампой», «Вашингтон» встретится с «Флоридой», а «Бостон» сыграет с «Каролиной».

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