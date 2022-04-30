Расписание первого раунда Кубка Стэнли

Сегодня, 30 апреля, большинство команд завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Таким образом, определились все участники плей-офф и все пары первого раунда, а также стало известно расписание матчей.



Восточная конференция:



«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»;



4 мая, 2:30 мск

6 мая, 2:30 мск

7 мая, 20:00 мск

10 мая, 2:00 мск



Если потребуется:



11, 13, 15 мая



«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;



3 мая, 2:30 мск

5 мая, 2:30 мск

7 мая, 2:30 мск

9 мая, 2:00 мск



Если потребуется:



10, 12, 14 мая



«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз»;



3 мая, 2:00 мск

5 мая, 2:00 мск

7 мая, 2:00 мск

8 мая, 19:30 мск



Если потребуется:



10, 12, 14 мая



«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз»;



4 мая, 2:00 мск

5 мая, 2:00 мск

8 мая, 2:00 мск

10 мая, 2:00 мск



Если потребуется:



11, 13, 15 мая



Западная конференция:



«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз»;



4 мая, 4:30 мск

6 мая, 4:30 мск

7 мая, 23:30 мск

10 мая, 4:30 мск



Если потребуется:



11, 13, 15 мая



«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд»;



3 мая, 4:30 мск

5 мая, 4:30 мск

7 мая, 4:30 мск

8 мая, 23:30 мск



Если потребуется:



10, 12, 14 мая



«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз»;



4 мая, 5:00 мск

6 мая, 5:00 мск

8 мая, 4:30 мск

10 мая, 4:30 мск



Если потребуется:



11, 13, 15 мая



«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз».



3 мая, 5:00 мск

5 мая, 5:00 мск

7 мая, 5:00 мск

9 мая, 6:00 мск



Если потребуется:



10, 12, 14 мая

Новость по теме Определились все пары плей-офф Восточной конференции НХЛ