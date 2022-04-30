Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание первого раунда Кубка Стэнли

Расписание первого раунда Кубка Стэнли
Комментарии

Сегодня, 30 апреля, большинство команд завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Таким образом, определились все участники плей-офф и все пары первого раунда, а также стало известно расписание матчей.

Восточная конференция:

«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»;

4 мая, 2:30 мск
6 мая, 2:30 мск
7 мая, 20:00 мск
10 мая, 2:00 мск

Если потребуется:

11, 13, 15 мая

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

3 мая, 2:30 мск
5 мая, 2:30 мск
7 мая, 2:30 мск
9 мая, 2:00 мск

Если потребуется:

10, 12, 14 мая

«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз»;

3 мая, 2:00 мск
5 мая, 2:00 мск
7 мая, 2:00 мск
8 мая, 19:30 мск

Если потребуется:

10, 12, 14 мая

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз»;

4 мая, 2:00 мск
5 мая, 2:00 мск
8 мая, 2:00 мск
10 мая, 2:00 мск

Если потребуется:

11, 13, 15 мая

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз»;

4 мая, 4:30 мск
6 мая, 4:30 мск
7 мая, 23:30 мск
10 мая, 4:30 мск

Если потребуется:

11, 13, 15 мая

«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд»;

3 мая, 4:30 мск
5 мая, 4:30 мск
7 мая, 4:30 мск
8 мая, 23:30 мск

Если потребуется:

10, 12, 14 мая

«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз»;

4 мая, 5:00 мск
6 мая, 5:00 мск
8 мая, 4:30 мск
10 мая, 4:30 мск

Если потребуется:

11, 13, 15 мая

«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз».

3 мая, 5:00 мск
5 мая, 5:00 мск
7 мая, 5:00 мск
9 мая, 6:00 мск

Если потребуется:

10, 12, 14 мая

Новость по теме
Определились все пары плей-офф Восточной конференции НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022