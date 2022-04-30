Расписание первого раунда Кубка Стэнли

Сегодня, 30 апреля, большинство команд завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Таким образом, определились все участники плей-офф и все пары первого раунда, а также стало известно расписание матчей.
Восточная конференция:
«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз»;
4 мая, 2:30 мск
6 мая, 2:30 мск
7 мая, 20:00 мск
10 мая, 2:00 мск
Если потребуется:
11, 13, 15 мая
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
3 мая, 2:30 мск
5 мая, 2:30 мск
7 мая, 2:30 мск
9 мая, 2:00 мск
Если потребуется:
10, 12, 14 мая
«Каролина Харрикейнз» – «Бостон Брюинз»;
3 мая, 2:00 мск
5 мая, 2:00 мск
7 мая, 2:00 мск
8 мая, 19:30 мск
Если потребуется:
10, 12, 14 мая
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз»;
4 мая, 2:00 мск
5 мая, 2:00 мск
8 мая, 2:00 мск
10 мая, 2:00 мск
Если потребуется:
11, 13, 15 мая
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз»;
4 мая, 4:30 мск
6 мая, 4:30 мск
7 мая, 23:30 мск
10 мая, 4:30 мск
Если потребуется:
11, 13, 15 мая
«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд»;
3 мая, 4:30 мск
5 мая, 4:30 мск
7 мая, 4:30 мск
8 мая, 23:30 мск
Если потребуется:
10, 12, 14 мая
«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз»;
4 мая, 5:00 мск
6 мая, 5:00 мск
8 мая, 4:30 мск
10 мая, 4:30 мск
Если потребуется:
11, 13, 15 мая
«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз».
3 мая, 5:00 мск
5 мая, 5:00 мск
7 мая, 5:00 мск
9 мая, 6:00 мск
Если потребуется:
10, 12, 14 мая
- 30 апреля 2022
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