Бобровский и Василевский показали лучший результат по победам среди вратарей сезона НХЛ

Сегодня, 30 апреля, большинство команд завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, а единственный несыгранный матч – «Виннипег Джетс» – «Сиэтл Кракен» состоится 1 мая.
Российские вратари Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») одержали больше всех побед в регулярке среди игроков своего амплуа – по 39.
Бобровский при этом провёл 54 матча и оформил три шат-аута, Василевский сыграл в 63 встречах и в двух матчах отстоял на ноль.
Также в топ-5 по количеству побед в сезоне вошли Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз», 38 побед), Якоб Маркстрём («Калгари Флэймз», 37) и Дарси Кемпер («Колорадо Эвеланш», 37). Одной победы для попадания в пятёрку не хватило Игорю Шестёркину из «Нью-Йорк Рейнджерс» – 36 выигранных матчей.
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