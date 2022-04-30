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Остон Мэттьюс получил «Морис Ришар Трофи»

Остон Мэттьюс получил «Морис Ришар Трофи»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс получил «Морис Ришар Трофи» – награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Торонто» в текущем сезоне забросил 60 шайб, проведя 73 матча, а всего набрал 106 очков (ещё 46 баллов получил за результативные передачи).

Второе место в снайперской гонке занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, тройку замкнул Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Также в топ-5 попали нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забивший 50 голов, и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, у которого 47 заброшенных шайб.

Напомним, лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ стал Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», у которого 123 очка.

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