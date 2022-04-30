Барберио, Фер и ещё четыре игрока покинули «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» на официальном сайте сообщил о расставании с шестью хоккеистами: вратарём Игорем Бобковым, защитниками Романом Рукавишниковым, Марком Барберио, Джейсоном Демерсом, а также нападающими Эриком Фером и Пером Линдхольмом. Хоккеисты покинули команды в связи с истечением срока контракта.

Бобков провёл в составе казанской команды 7 игр при коэффициенте надёжности 2.19, отражая 89,7% бросков и дважды сыграв на ноль.

Барберио сыграл 6 матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности +2.

Демерс вышел на лёд в 9 играх, сделал 2 передачи и набрал показатель полезности +2.

Рукавишников присоединился к «Ак Барсу» в сезоне 19/20 и сыграл за клуб 134 матча, в которых набрал 24 (4+20) очка при показателе полезности +26.

Фер провёл 7 игр, забросив одну шайбу, показатель полезности – +3.

Линдхольм сыграл 29 матчей, набрав 19 (7+12) очков с показателем полезности +7.