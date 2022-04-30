«Торпедо» продлило контракт с голкипером Тихомировым

Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с вратарём Андреем Тихомировым. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/2023.
26-летний воспитанник нижегородской школы хоккея и обладатель Кубка Харламова в составе «Чайки» выступает за «Торпедо» с 2015 года. В текущем сезоне Тихомиров провёл за «Торпедо» 21 матч, где отражал в среднем 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2.41.
По итогам регулярного чемпионата, который досрочно завершился в начале февраля, «Торпедо» заняло девятое место в таблице Западной конференции и не вышло в плей-офф.
Ранее клуб объявил, что с пятью игроками не будут продлены контракты.
Напомним, сегодня, 30 апреля, состоится последний матч нынешнего сезона КХЛ. В седьмой финальной встрече Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» сыграет с московским ЦСКА.
- 30 апреля 2022
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