«Трактор» продлил контракт с капитаном команды Сергеем Калининым

Нападающий Сергей Калинин подписал новый контракт с «Трактором».



Соглашение капитана чёрно-белых будет действовать до конца сезона-2023/2024.



Сергей — воспитанник омского хоккея, обладатель золотой медали молодёжного чемпионата мира (2011), олимпийский чемпион (2018) и победитель Кубка Гагарина (2019). В течение двух прошлых сезонов нападающий выступал за «Трактор» и был капитаном команды Анвара Гатиятулина. В этом году вместе с чёрно-белыми форвард стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ сезона-2021/2022.



В составе «Трактора» Калинин провёл 116 матчей, набрал 47 (20+27) очков и совершил 217 хитов. Всего в КХЛ форвард сыграл 538 поединков, забросил 79 шайб, 98 раз ассистировал партнёрам, провёл 555 силовых приёмов.



«Рады продлению контракта с нашим капитаном. Сергей Калинин настоящий лидер коллектива как на льду, так и в раздевалке. Таких хоккеистов в КХЛ сейчас единицы, поэтому для «Трактора» продолжение сотрудничества с Калининым является хорошим решением», — цитирует генерального директора челябинцев Ивана Савина официальный сайт клуба.

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