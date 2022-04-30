Пашков: «Металлургу» не хватило сил. За ЦСКА сыграл опыт

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.
«ЦСКА оказался сильнее. Сказался опыт, мастерство и костяк игроков. Состав у армейцев более опытный и ровный. И именно в трудной ситуации они смогли вернуться в серию и выиграть Кубок Гагарина. Многие из игроков ЦСКА прошли через сборную. Думаю, что это тоже сыграло свою роль. Соперник был достойный. Всё решилось в седьмом матче. Чего не хватило «Металлургу»? Думаю, что не хватило запаса сил. Я думаю, что они были достойны финала. Они были достойны и победить. Но победитель может быть только один. «Металлург» ни в коем случае не проиграл финал. Он уступил в равной борьбе», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 апреля 2022
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