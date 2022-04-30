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Президент ЦСКА — о Кубке Гагарина: это всем умникам и дилетантам, которые нас сильно любят

Президент ЦСКА — о Кубке Гагарина: это всем умникам и дилетантам, которые нас сильно любят
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина. Армейцы обыграли «Металлург» в финальной серии (4-3).

«Всем умникам, которые пишут до сезона, которые не верили, — это наша победа. Чем чаще вы будете писать плохое, тем лучше, поэтому мы будем выигрывать. Это всем дилетантам, которые нас очень сильно любят. А на самом деле мы старались и верили в свою победу. Мы практически не читали всё то, что пишут в негативном свете. Мы понимаем, что эти люди — диванные зрители, вот и всё.

Почему летом решили сделать Фёдорова главным тренером? Не боги горшки обжигают. Все вместе мы смогли достичь того, что сегодня дало большой результат. Огромное спасибо нашему тренерскому штабу и наблюдательному совету. Потому что Сергея Викторовича назначал Игорь Иванович Сечин. Игорь Иванович, это ваша заслуга в том числе, мы с вами, спасибо за доверие», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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