«Вася — взрослый мальчик». Наставник «Металлурга» ответил на вопрос о будущем Кошечкина

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в финале Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4, 3-4).

«Если мы дошли до седьмого матча финала Кубка Гагарина, то, конечно, вижу будущее в этом составе, и не надо об этом говорить. Вопрос в другом – многие вещи в современном мире сейчас немного другие. Я говорю про легионеров? Да. Я имею в виду легионеров и потолок, к которому надо подстраиваться.

Останется ли Кошечкин в хоккее? Наверное, мне сложно говорить за него. Знаете, были такие моменты в сезоне, когда он говорил, что это его последний год. Были травмы, были моменты, когда он долго не играл. Думаю, что Вася сейчас отдохнёт, всё переживёт и тогда будет видно. Вася — взрослый мальчик, у него жена и дети. Ему решать. Буду ли я уговаривать его остаться? Мне кажется, что я восемь раз ответил уже на этот вопрос. Вы не понимаете, что ли? Ему решать.

Мы были редкой командой КХЛ, которая играла в хоккей? Несомненно, хорошо, что люди это заметили. Но, знаете, когда мы думали об этом, то видели статистику НХЛ, что на второй год в плей-офф больше попадает команд, которые играют в атакующий хоккей. В следующем сезоне наша идея будет той же – мы будем играть в хоккей», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.