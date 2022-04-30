Морозов прокомментировал камбэк ЦСКА в финальной серии с «Металлургом»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.
«Первый раз в истории у нас в каждом раунде одна из серий решалась в седьмом матче. Это показывает, что лига выравнивается и потолок и пол начинают работать. Ещё немного времени, и, я думаю, у нас, может, будут истории, когда восьмое место выбивает первое в первом раунде плей-офф. Идём к этому.
Камбэк ЦСКА? Такое было в истории, но на пятом матче здесь, в Магнитогорске, все болельщики ждали победы «Металлурга». В овертайме был шанс, в большинстве играли. Это только, знаете, создаёт дополнительную интригу и красоту хоккея. Никто не знал, что так всё сложится и ЦСКА сможет отыграться с 1-3 и выиграть серию. Очень приятно, что такой финал у нас. Сезон был тяжёлый. Вмешалась опять пандемия в наши планы. Вроде бы плей-офф мы сокращали. Потом было правильное решение раздвинуть, чтобы у игроков была пауза в один день [между играми]. Сейчас, по завершении, можно сказать, что плей-офф удался, плей-офф был интересным. Много рекордов. И в серии «Магнитка» — «Авангард» установили по голам. «Магнитка» побила рекорд «Трактора» по голам. Очень интересный плей-офф был для болельщиков», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 30 апреля 2022
-
19:11
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:22
-
18:15
-
18:15
-
18:12
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:26
-
17:25