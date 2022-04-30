Морозов прокомментировал камбэк ЦСКА в финальной серии с «Металлургом»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.

«Первый раз в истории у нас в каждом раунде одна из серий решалась в седьмом матче. Это показывает, что лига выравнивается и потолок и пол начинают работать. Ещё немного времени, и, я думаю, у нас, может, будут истории, когда восьмое место выбивает первое в первом раунде плей-офф. Идём к этому.



Камбэк ЦСКА? Такое было в истории, но на пятом матче здесь, в Магнитогорске, все болельщики ждали победы «Металлурга». В овертайме был шанс, в большинстве играли. Это только, знаете, создаёт дополнительную интригу и красоту хоккея. Никто не знал, что так всё сложится и ЦСКА сможет отыграться с 1-3 и выиграть серию. Очень приятно, что такой финал у нас. Сезон был тяжёлый. Вмешалась опять пандемия в наши планы. Вроде бы плей-офф мы сокращали. Потом было правильное решение раздвинуть, чтобы у игроков была пауза в один день [между играми]. Сейчас, по завершении, можно сказать, что плей-офф удался, плей-офф был интересным. Много рекордов. И в серии «Магнитка» — «Авангард» установили по голам. «Магнитка» побила рекорд «Трактора» по голам. Очень интересный плей-офф был для болельщиков», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.