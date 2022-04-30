Морозов прокомментировал возможность трудоустройства Ковальчука в КХЛ
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал возможность трудоустройства Ковальчука в КХЛ.
«Будущее Ковальчука в офисе КХЛ? Вроде обещался прилететь в конце апреля. Сам хочу узнать, что дальше-то будет. Ему очень по душе было участвовать в Олимпиаде, работать с командой, с тренерским штабом. Видно, как он кайфовал от этого. Это близко ко льду, к скамейке запасных. Надо понять, что человеку самому хочется. Я думаю, что со своим опытом и видением хоккея он найдёт место для трудоустройства», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) Илья Ковальчук был генеральным менеджером сборной России по хоккею.
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