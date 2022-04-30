Нападающий «Металлурга» Денис Зернов продлил контракт с клубом на два сезона

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего магнитогорского «Металлурга» Дениса Зернова, рассказал о будущем своего клиента.

«Обмен Прохоркина на Зернова пошёл на пользу всем сторонам? Как сказали мне Алексей Волков (генеральный менеджер «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») и Сергей Гомоляко (спортивный директор «Металлурга». – Прим. «Чемпионата»), это был взаимовыгодный обмен. Зернов, видите, второй год на вершине, во втором финале подряд. Даже в третьем, если вспоминать финал 2019-го. Сразу после окончания плей-офф мы продлили контракт с «Металлургом» ещё на два года», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.