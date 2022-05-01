Агент Зарипова: результат не достигнут. Наверное, Данис пойдёт за шестым Кубком Гагарина

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Даниса Зарипова, поделился мыслями о будущем своего клиента.

«Недавно общались с Данисом. На днях что-то должно проясниться. Результат в этом году не достигнут, наверное, пойдёт за своим шестым Кубком Гагарина. Приход Знарка может повлиять на решение Даниса? Это всё в понимании Олега Валерьевича. Думаю, они найдут общий язык. На сегодняшний день нового контракта у Даниса Зарипова нет», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.

В завершившемся регулярном чемпионате Зарипов сыграл в 27 матчах, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф 41-летний нападающий провёл три матча и отдал одну результативную передачу при полезности «-2».