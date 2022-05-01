Агент Чудинова высказался о будущем пропустившего минувший сезон 32-летнего защитника

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы пропустившего минувший сезон 32-летнего защитника Максима Чудинова, рассказал о будущем своего клиента.
«Он будет играть, мы обязательно подпишем контракт с одним из клубов. Но главное пожелание команд в том, чтобы Максим прошёл углублённое медицинское обследование. Хотя он с декабря месяца на льду, тренируется. Спрос на Максима есть», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.
Напомним, в августе 2021 года «Авангард» расторг контракт с защитником Максимом Чудиновым. С тех времён хоккеист не подписал контракт ни с одним клубом. В сезоне-2020/2021 сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате за «Авангард», набрав 8 (2+6) очков при общем показателе полезности «0». В плей-офф Чудинов сыграл в двух встречах, отдав одну голевую передачу. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина — 2021.
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