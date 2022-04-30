Быков — об игре Попова с травмой: когда идёт такая битва, о каких-то болях нет речи

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина, а также выступление 41-летнего нападающего армейцев Александра Попова, признанного MVP плей-офф. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» со счётом 4-3.

«Когда идёт такая битва, уже о каких-то болях нет речи. Люди готовы на многое для коллектива, для общей победы! Я не удивлён поступком Попова. Это присуще русскому духу, нашему российскому и советскому спортсмену! Есть герои в спорте, в науке и других областях нашей жизни. Я счастлив, что у нас есть такие ребята», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.