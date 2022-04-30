СКА продлил контракт с двумя хоккеистами

Хоккейный клуб СКА подписал новые контракты с защитником Георгием Солянниковым и нападающим Владиславом Цицюрой, сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с Солянниковым рассчитано на два года и будет действовать до 30 апреля 2024 года, с Цицюрой — на четыре года и будет действовать до 30 апреля 2026 года.



Георгий Солянников родился 1 мая 1995 года. Воспитанник петербургской хоккейной школы. В составе «СКА-Невы» в сезоне-2018/2019 стал обладателем Кубка Шёлкового Пути, а сезоном ранее – серебряным призёром Кубка Петрова. В КХЛ, помимо СКА, выступал за «Сочи», провёл в лиге 44 матча и отметился 3 (2+1) очками. По итогам завершившегося сезона вместе с командой стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ.

Владислав Цицюра родился 26 сентября 1999 года в Рыбинске. Выступал за московскую «Русь», в 15 лет переехал в Петербург. Прошёл все ступени клубной системы, играл за «СКА-1946» и «СКА-Неву». Участник юниорской Суперсерии в составе сборной России. В КХЛ в составе СКА дебютировал 17 сентября 2020 года. Первую шайбу в красно-синей форме забросил в ворота «Сочи» 28 декабря 2020-го. По итогам завершившегося сезона вместе с командой выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ. Всего Владислав Цицюра провёл за СКА в КХЛ 75 матчей и отметился 13 (5+8) очками при общем показателе полезности «+11».