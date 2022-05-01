Агент Гусева высказался о трансферной судьбе игрока, который сегодня вышел на рынок НСА

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, который сегодня вышел на рынок неограниченно свободных агентов, рассказал о вариантах трудоустройства своего клиента.
«Давайте так – он находится в статусе неограниченно свободного агента. Если говорить честно, то мы с ним ещё не садились и не говорили о дальнейших планах. Мы все понимаем, что он востребованный игрок, но пока ничего конкретно не обсуждали. Со СКА вопрос уже обсуждали, а вот с Никитой пока ещё нет», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.
Напомним, Никита Гусев в текущем сезоне стал седьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 450 очков. Для этого Гусеву потребовалось провести 502 матча. На данный момент на его счету 451 (164+287) баллов в 505 встречах.
В плей-офф у нападающего СКА 83 матча, в которых он забросил 35 шайб и отдал 49 результативных передач, суммарно набрав 84 очка. В регулярных чемпионатах Гусев сыграл 422 встречи, в которых набрал 367 (129+238) результативных баллов. Ещё 18 матчей и 11 (4+7) очков выпали на Кубок Надежды.
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