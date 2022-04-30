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Стали известны финалисты юниорского чемпионата мира 2022 года по хоккею

Стали известны финалисты юниорского чемпионата мира 2022 года по хоккею
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Сегодня, 30 апреля, в Германии состоялись полуфинальные матчи юниорского чемпионата мира 2022 года.

США — Чехия — 6:1

В первой встрече дня сборная США одержала пятую победу на турнире подряд, разгромив Чехию. Джимми Снаггеруд оформил дубль, Исаак Ховард набрал 2 (1+1) очка, а Логан Кули и Лэйн Хатсон отдали по две результативные передачи.

U18 ЧМ-2022. 1/2 финала
30 апреля 2022, суббота. 15:30 МСК
США U18
Окончен
6 : 1
Чехия U18
0:1 Кулих (Гамара, Шале) – 15:54 (5x3)   1:1 Луциус – 23:10 (5x5)   2:1 Готье (Кули) – 31:14 (5x5)   3:1 Назар (Бриндли, Ховард) – 33:17 (5x5)   4:1 Ховард (Спайсер, Хатсон) – 36:45 (5x5)   5:1 Снаггеруд (Кули, Бржустевич) – 38:17 (5x5)   6:1 Снаггеруд (Хатсон) – 48:01 (5x4)

Швеция — Финляндия — 2:1

Второй полуфинальный матч выдался более напряжённым. Шведы усилиями Отто Стенберга вышли вперёд на 24-й минуте. На 56-й минуте Яни Нюман сравнял счёт. И лишь за 32 секунды до завершения третьего периода Йонатан Леккеримяки реализовал большинство и вывел Швецию в финал ЮЧМ.

U18 ЧМ-2022. 1/2 финала
30 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Швеция U18
Окончен
2 : 1
Финляндия U18
1:0 Стенберг (Петтерссон) – 23:18 (5x5)   1:1 Нюман (Лааксо, Кивихарью) – 55:34 (5x5)   2:1 Леккеримяки (Эстлунд, Эгрен) – 59:28 (5x4)

Таким образом, в финале встретятся сборные США и Швеции. Матч состоится 1 мая. В этот же день пройдёт встреча за бронзовые награды, в ней сыграют Чехия и Финляндия.

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