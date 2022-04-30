Стали известны финалисты юниорского чемпионата мира 2022 года по хоккею

Сегодня, 30 апреля, в Германии состоялись полуфинальные матчи юниорского чемпионата мира 2022 года.
США — Чехия — 6:1
В первой встрече дня сборная США одержала пятую победу на турнире подряд, разгромив Чехию. Джимми Снаггеруд оформил дубль, Исаак Ховард набрал 2 (1+1) очка, а Логан Кули и Лэйн Хатсон отдали по две результативные передачи.
Швеция — Финляндия — 2:1
Второй полуфинальный матч выдался более напряжённым. Шведы усилиями Отто Стенберга вышли вперёд на 24-й минуте. На 56-й минуте Яни Нюман сравнял счёт. И лишь за 32 секунды до завершения третьего периода Йонатан Леккеримяки реализовал большинство и вывел Швецию в финал ЮЧМ.
Таким образом, в финале встретятся сборные США и Швеции. Матч состоится 1 мая. В этот же день пройдёт встреча за бронзовые награды, в ней сыграют Чехия и Финляндия.
- 30 апреля 2022
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