Стали известны финалисты юниорского чемпионата мира 2022 года по хоккею

Сегодня, 30 апреля, в Германии состоялись полуфинальные матчи юниорского чемпионата мира 2022 года.



США — Чехия — 6:1

В первой встрече дня сборная США одержала пятую победу на турнире подряд, разгромив Чехию. Джимми Снаггеруд оформил дубль, Исаак Ховард набрал 2 (1+1) очка, а Логан Кули и Лэйн Хатсон отдали по две результативные передачи.

Швеция — Финляндия — 2:1

Второй полуфинальный матч выдался более напряжённым. Шведы усилиями Отто Стенберга вышли вперёд на 24-й минуте. На 56-й минуте Яни Нюман сравнял счёт. И лишь за 32 секунды до завершения третьего периода Йонатан Леккеримяки реализовал большинство и вывел Швецию в финал ЮЧМ.

Таким образом, в финале встретятся сборные США и Швеции. Матч состоится 1 мая. В этот же день пройдёт встреча за бронзовые награды, в ней сыграют Чехия и Финляндия.