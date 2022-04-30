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«Сарыарка» во главе со Скудрой стала чемпионом Казахстана

«Сарыарка» во главе со Скудрой стала чемпионом Казахстана
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Карагандинская «Сарыарка» во главе с Петерисом Скудрой в седьмом матче серии в рамках финала плей-офф обыграла кокшетауский «Арлан» и стала чемпионом Казахстана.

В середине января 2022 года Петерис Скудра был назначен новым главным тренером «Сарыарки». Контракт специалиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, 3 марта 2021 года рижское «Динамо» приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой. По итогам прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги текущего сезона рижское «Динамо» заняло последнее, 11-е место в Западной конференции. Кроме того, латвийская команда расположилась на последнем месте в сводной таблице КХЛ. В 60 матчах регулярки рижане набрали 28 очков. «Динамо» одержало девять побед, лишь пять из которых были добыты в основное время.

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