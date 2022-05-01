«Найдите способ вылечить Овечкина». Журналист из Америки — о неудачной серии «Вашингтона»

Американский журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере» прокомментировал серию поражений «Вашингтон Кэпиталз» в концовке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Столичные» завершили регулярку с серией из четырёх поражений и с пятью неудачами в последних шести матчах.
«Найдите способ вылечить Овечкина и выйти на тот уровень, что вы показали в матче с «Колорадо» на прошлой неделе. Только так у вас будут хоть какие-то шансы пройти «Флориду», — говорится в сообщении.
Отметим, что в матче с «Колорадо Эвеланш» «Вашингтон» одержал победу — 3:2. Овечкин же пропустил три последние встречи. 25 апреля 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
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