Вячеслав Основин покинул «Трактор»

Челябинский «Трактор» на официальном сайте сообщил о том, что нападающий Вячеслав Основин покинул команду.

В текущем сезоне в 44 играх «регулярки» Основин набрал 14 очков: забросил пять шайб и отдал девять результативных передач. В плей-офф нападающий сыграл восемь встреч и забросил одну шайбу, став вместе с челябинцами бронзовым призером Чемпионата КХЛ 2021/2022.



Всего в КХЛ Вячеслав провёл 474 матча и записал на свой счёт 140 очков (79+61). За «Трактор» форвард сыграл 288 встреч, забросил 51 шайбу и отдал 33 голевые передачи.



«Вячеслав Основин выходит на рынок неограниченно свободных агентов. Благодарим его за всё, что он сделал для клуба в разные моменты истории. Желаем успехов в дальнейшей карьере и спортивной удачи», – цитирует генерального директора клуба Ивана Савина официальный сайт «Трактора».